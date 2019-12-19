РИАМО – 19 дек. Вопрос о выдаче гражданина Грузии, который в 2002 году был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме и впоследствии был убит в Берлине, неоднократно обсуждался на уровне российских и немецких спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.

Убийство гражданина Грузии было совершено в Берлине летом текущего года. По подозрению в совершении преступления задержали россиянина. По данным западных СМИ, он мог быть сотрудником ГРУ, однако в России данную информацию отрицают. Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в расследовании. Сам Путин ранее назвал убитого в Берлине боевиком, причастным к терактам на территории РФ.

«Такие вопросы (о выдаче гражданина Грузии – ред.) обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Официального запроса через прокуратуры действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали по сути отрицательный ответ», - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что этот боевик участвовал в организации взрывов в московском метро. В одной из акций на Кавказе он убил 98 человек.

«Мы видим, что такие люди, о котором вы сейчас сказали, - террорист, убийца. Вот такой человек свободно гуляет по одной из европейских столиц. <…> Для того, чтобы этого не было, нужно наладить совместную, взаимную, высокоэффективную работу. К этому мы призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть. Но уровень и характер ее недостаточный», - добавил Путин.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие освещают почти 1,9 тысячи аккредитованных журналистов. Эта пресс-конференция стала для Путина пятнадцатой по счету, данный формат был введен в 2001 году.