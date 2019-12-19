РИАМО – 19 дек. В России уже действует антиалкогольная кампания, но для ее проведения используются такие методы, что люди даже не замечают ограничений, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. В прошлом году пресс-конференция главы государства шла почти четыре часа, на нее были аккредитованы более 1,7 тысячи журналистов.

«У нас в последние годы проводится антиалкогольная кампания, и ее даже не замечают люди. Недавно встречался в Сочи <…> с представителями немецкого бизнеса. Любопытно, что, оказывается, в пересчете на чистый спирт в России сегодня употребляют алкоголя меньше, чем в Германии. И это результат антиалкогольной кампании», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, одной из причин увеличения продолжительности жизни в России стало меньшее употребление алкоголя, а продолжительность жизни в стране постоянно увеличивается.

«Нужно ли, как в середине 80-х годов, вводить какие-то административные ограничения? Тоже невредно, но нужно здесь действовать крайне аккуратно. Скорее всего, нужно работать по другим направлениям, разъяснять, давать возможность выбрать между различными видами алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами», — отметил глава государства.

Он добавил, что здесь есть над чем работать, не прибегая к мерам полицейского характера, и результат этой работы виден.