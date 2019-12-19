РИАМО - 19 дек. В Подмосковье среди ВИЧ-инфицированных жителей региона высокий процент тех, кто получает антиретровирусную терапию, — 75% от общего числа состоящих на диспансерном учете, в среднем по РФ этот показатель составляет 67,1%, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Так, на сегодняшний день 27 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей Московской области получают антиретровирусную терапию.

«Как отмечают в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Подмосковья, такого высокого процента охвата лекарственным обеспечением удалось достигнуть, в том числе, благодаря созданию в Подмосковье условий для получения терапии не только в центре, но и по месту жительства. На сегодняшний день уже в 43 городских округах области созданы условия для обеспечения препаратами», - говорится в сообщении.

Всего в муниципалитетах региона лечение проходят 3,22 тысячи пациентов. При этом за два года количество округов, в которых организована работа по обеспечению лекарствами ВИЧ-инфицированных жителей, увеличилось в два раза. Работу в данном направлении в области намерены продолжить и в 2020 году.

Кроме этого, в муниципалитетах Подмосковья для большей доступности медицинской помощи работают выездные бригады.

«Законодательно человек имеет право выбора. Препараты в области есть в достаточном количестве, чтобы обеспечить лечением всех нуждающихся. При этом все препараты предоставляются бесплатно. Современные клинические рекомендации говорят о том, что терапию должны принимать все лица, живущие с ВИЧ, и все они имеют такую возможность», - сказал главврач, главный специалист министерства здравоохранения Московской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, кандидат медицинских наук Александр Пронин.