РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Уполномоченные сотрудники министерства культуры Московской области проведут прием граждан в Подольске 23 декабря, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В понедельник, 23 декабря, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствие с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства культуры Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.