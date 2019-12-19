РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Третий в Подмосковье технопарк для детей «Кванториум» открыли в Балашихе в четверг, в рамках презентации проекта состоялись игры и мастер-классы для школьников городского округа по семи направлениям, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг и пятницу в России проходит марафон открытий технопарков «Кванториум». В четверг в торжественном мероприятии в Балашихе приняли участие первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян, начальник управления по образованию округа Александра Зубова, педагоги и более 350 учеников школ городского округа.

«Сегодня (19 декабря - ред) очень важное и значимое событие для региона. Мы открываем уже третий «Кванториум» в Московской области. Ранее они были открыты в Королеве и Красногорске. Уникальность именно данного Кванториума заключается в том, что среди семи направлений здесь появился биоквантум. Это очень важно. Сотрудничество образовательного пространства Балашихи и онкоцентра позволяет ребятам заниматься очень серьезными исследованиями в области строения клеток», - сказал Бронштейн.

Он добавил, что уникальность его еще и в программах углубленного изучения технического английского языка, ведь выпускникам Кванториума предстоит жить в открытом мире, обмениваться информацией со своими зарубежными партнерами, поэтому владение языком программистов всего мира - залог их успешности.

От имени министра образования региона Ирины Каклюгиной, Бронштейн пожелал ребятам победы, чтобы обучение было очень интересным и увлекательным и дал старт работе «Кванториума».

«Наша с вами задача научиться создавать новые продукты, работать с новыми технологиями, программировать, чтобы идти в ногу со временем и быть конкурентоспособными в новом высокотехнологичном мире», - заключил Бронштейн.

Татевосян поблагодарила министерство образования региона за оказанное доверие и воплощение мечты очень многих девчонок и мальчишек Балашихи. Школьники в этот день поучаствовали в играх и мастер‑классах технопарка.

В балашихинском «Кванториуме» занимается 800 детей. Ребята бесплатно могут заниматься разными направлениями технического творчества в семи лабораториях «Аэроквантум», «Наноквантум», «Биоквантум» «Энерджиквантум», «Хайтекквантум», «IT-квантум», «Промробоквантум».

Проект по созданию сети детских технопарков был запущен в России в 2015 году. К 2024 году будет создано 245 «Кванториумов» в 85 регионах.