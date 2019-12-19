РИАМО – 19 дек. Рост производительности труда и валового внутреннего продукта (ВВП) позволит улучшить благосостояние жителей России, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году, они проходят практически каждый год.

«Действительно в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан. Это очень плохо. Это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать. Но решать мы это должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно», - сказал Путин на пресс-конференции.

Он отметил, что уровень заработной платы за прошлый год немного вырос. В третьем квартале 2019 года наблюдается небольшой рост реальных доходов жителей.

«Но этого недостаточно, безусловно. И, повторяю, нужно уделить этому больше внимания», - добавил Путин.