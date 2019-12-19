РИАМО - 19 дек. Новое здание детско-взрослой поликлиники в столичном районе Бутырский на улице Яблочкова примет первых посетителей в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг посетил новое здание детско-взрослой поликлиники на улице Яблочкова, дом 3, строение 1. Семиэтажное здание площадью 10,4 тысячи квадратных метров построили на месте заброшенных гаражей, которые были снесены.

«В следующем году жители Бутырского района смогут посещать новую современную поликлинику. Здание построено, прошу не затягивать с получением всех необходимых документов и открытием поликлиники, о строительстве которой нас просили жители», – сказал Собянин.

Кабинеты врачей в здании расположили с учетом ожидаемых потоков пациен­тов. Это позволит снизить вероятность возникновения очередей и сделает ожидание приема более комфорт­ным.

Наиболее часто посещаемые специалисты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания. Кабинеты забора крови и анализов, дежурные врачи будут работать на первых этажах.

Детский блок рассчитан на 250 посеще­ний в смену, взрослый – на 500. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием. Для пациентов новую поликлинику планируется открыть в ближайшие месяцы.

В Москве с 2011 года построили 86 объектов здравоохранения, включая 39 поликлиник. С начала 2019 года введены в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения.