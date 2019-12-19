РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 дек. О послеродовой депрессии расскажут молодым мамам в Королеве на лекции 20 декабря, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция пройдет в рамках занятий Психологического клуба.

«В пятницу, 20 декабря, в 14:00 пройдет занятие Психологического клуба при Королёвском родильном доме. Медицинский психолог Резеда Кучкарова расскажет о послеродовой депрессии, ее причинах и профилактике этого состояния», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, планируется рассмотреть вопросы, связанные с заботой и утешением, которые важны как для детей, так и для взрослых. Приглашаются все желающие, предварительная регистрация не нужна.