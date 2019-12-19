РИАМО – 19 дек. Жителям России нужно предоставить возможность принимать зарубежные лекарства – и те, к которым они привыкли, и медикаменты для редких заболеваний, для этого Минздрав готовит специальные предложения, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году.
Он напомнил, что для закупки лекарств для редких заболеваний требуются большие дотации. Только часть лекарств закупается организованным путем.
«Мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать», — подчеркнул президент.
В то же время он отметил, что нельзя забывать о развитии российской фармотрасли.
«В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. Раньше такого не было. Раз мы экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня. В прошлом году <…> примерно 780 миллионов было продано за границу наших лекарственных препаратов», — рассказал глава государства.
Он добавил, что к определенным вопросам надо подходить тонко. Путин отметил, что люди привыкают к определенным препаратам в том числе иностранного производства и нужно дать им возможность пользоваться этими лекарствами. У Минздрава России есть определенные предложения для решения этого вопроса.
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