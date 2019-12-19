РИАМО – 19 дек. Жителям России нужно предоставить возможность принимать зарубежные лекарства – и те, к которым они привыкли, и медикаменты для редких заболеваний, для этого Минздрав готовит специальные предложения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году.

«Правительство предложило сейчас ряд решений, они начали реализовываться. И одно из них, как они сами считают, очень важное, это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, решение уже принято», — сказал Путин на пресс-конференции.

Он напомнил, что для закупки лекарств для редких заболеваний требуются большие дотации. Только часть лекарств закупается организованным путем.

«Мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать», — подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что нельзя забывать о развитии российской фармотрасли.

«В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. Раньше такого не было. Раз мы экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня. В прошлом году <…> примерно 780 миллионов было продано за границу наших лекарственных препаратов», — рассказал глава государства.

Он добавил, что к определенным вопросам надо подходить тонко. Путин отметил, что люди привыкают к определенным препаратам в том числе иностранного производства и нужно дать им возможность пользоваться этими лекарствами. У Минздрава России есть определенные предложения для решения этого вопроса.