РИАМО – 19 дек. Президент России Владимир Путин не стал называть себя исторической личностью, по мнению главы государства, оценку его деятельности смогут дать только потомки.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На мероприятии главе государства задали вопрос, считает ли он себя исторической личностью.

«Для меня лично это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди в будущем должны будут оценить, что сделано было для страны, может, что-то не удалось сделать. Общественное мнение - лучший показатель», - ответил Путин.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. Большие пресс-конференции проходят практически каждый год. Перерыв был сделан в 2005 году и в период, когда президентом России был Дмитрий Медведев.

В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.