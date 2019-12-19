РИАМО - 19 дек. Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями террористические акты в Беслане и на Дубровке.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На мероприятии главе государства задали вопрос о самом тяжелом для него событии.

«Самые тяжелые - это Беслан, никогда этого не забуду, теракт на Дубровке», - ответил Путин.

Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году. Большие пресс-конференции проходят практически каждый год. Перерыв был сделан в 2005 году и в период, когда президентом России был Дмитрий Медведев.

В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.