В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что он, безусловно, против насилия, и законопроект о профилактике насилия в семье, который рассматривается в Совете Федерации, нужно проработать очень внимательно. Изначально опубликованная на сайте Совфеда в ноябре 2019 года версия вызвала широкий резонанс. После этого соавторы выложили первоначальный текст законопроекта на сайте проекта «Ты не одна», который отличался от того, что увидела общественность. Корреспондент РИАМО связалась с двумя из привлеченных к работе над проектом закона «О профилактике семейно-бытового насилия» экспертами и попыталась выяснить, какое будущее может его ожидать.

Поправкам быть

К разработке законопроекта изначально были привлечены эксперты-общественники – юристы, члены правозащитных организаций, центров защиты пострадавших от домашнего насилия и др. Первая официально опубликованная версия законопроекта вызвала у них множество вопросов.

Так, по словам главы Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, адвоката Мари Давтян, опубликованная версия с ней не согласовывалась, и увидела она ее только в день публикации. Это был урезанный текст, местами юридически неграмотный.

«Мы стали разбираться и поняли, что злого умысла в этом не было – просто бюрократический аппарат работает по своим законам. Тем не менее от нашей идеи остался только скелет», - говорит она.

В свою очередь соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Проект W» Алена Попова считает, что опубликованная версия – это результат «заигрывания с радикальными консервативными группами», которые считают, что закон разрушает семьи.

«В Совете Федерации хотели угодить всем сразу и ухудшили положение жертв насилия своими формулировками. Их версией остались недовольны и те, кто за закон, и те, кто против», - говорит она.

Тогда Совет Федерации предложил всем желающим поучаствовать в его обсуждении, и на сайт поступило более 11 тысячи комментариев, представляющих различные точки зрения. Вскоре было объявлено, что изменениям быть, но вот каким именно, пока неизвестно.

«Кибер‑рука очень крутая»: как живет Маргарита Грачева спустя два года после трагедии>>

Претензии авторов

Соавторы законопроекта считают, что в него необходимо внести грамотные правки. По их мнению, определение семейно-бытового насилия дано неверно – оно не включает в себя виды действий, подлежащих наказанию по Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях, например побои.

В числе ключевых замечаний Давтян называет также отсутствие защиты для партнеров, официально не состоящих в браке, и слабое наказание за нарушение защитных предписаний. Она считает, что назначать в последнем случае штрафы недопустимо - это не будет работать. Агрессора штрафами не напугать.

«Мы предлагаем за нарушение защитного предписания предусмотреть арест и обязательные работы, а за повторное нарушение – уголовную ответственность. Ведь важно не допустить рецидивов», - отмечает адвокат.

Спорным моментом является и обязанность жертвы самой заявлять об угрозах. При этом соседи или родственники могут сделать это за нее в случае, если жертва находится в беспомощном или зависимом состоянии.

«Здесь необходимо выдержать баланс, ведь нет ничего хуже навязанной помощи, о которой не просили», - считает адвокат.

В ходе обсуждений эксперты остановились на том, что без согласия потерпевшего насильно помощь оказываться не должна. Будет ли это работать, может показать только практика.

«Я работаю SOS‑мамой» — история Екатерины из Детской деревни в Томилино>>

Откуда возникли фобии у россиян

Правозащитники работают и над тем, чтобы развеять мифы о карательной направленности закона. На самом деле он «не является карательным и репрессивным, а имеет защитный уклон», говорит Давтян.

В то время как, по данным МВД, за 2018 год от насилия в семье пострадало более 20 тысяч женщин, агрессоры не хотят, чтобы насилие пресекалось. Они понимают, что закон направлен против них.

Давтян уверена, что «громко кричащее меньшинство», представленное мужскими организациями, изначально было настроено против. Против выступили и некоторые представители РПЦ, что испугало родительское сообщество.

«Людей ввели в заблуждение, умышленно искажая текст законопроекта и сочиняя страшные истории. Все это рассылалось по родительским чатам. Внесли лепту и СМИ в погоне за громкими заголовками», - считает она.

Все это привело к тому, что у россиян появились некоторые фобии относительно закона против насилия в семье.

Из опубликованного на сайте проекта «Ты не одна» материала следует, что россиян крайне пугает перспектива попасть в тюрьму за шлепок непослушному ребенку или за отказ купить жене шубу. Это якобы может быть расценено как один из видов насилия.

В отличие от мнений о том, что законопроект несет угрозу институту семьи, высказанных в том числе представителями РПЦ, соавторы законопроекта считают, что разрушающе действуют на семью как раз сами факты насилия.

Также россияне боятся, что после принятия закона их ребенка смогут изъять из семьи.

«Однако в нашем тексте все имеет под собой законодательные основы, которые давно работают. Люди просто не очень хорошо их знают, поэтому боятся, что их права нарушат» - говорит Мари.

Без мужа и прописки: как живут матери‑одиночки в кризисном центре на Таганке>>

Общественная поддержка и законотворчество

сайт мэра Москвы

16 декабря стало известно, что 70% россиян проголосовали за принятие закона о профилактике домашнего насилия.

Алена Попова лично присутствовала на всех акциях в Москве, направленных на поддержку закона. Она вспоминает, что горожане приходили туда даже в рабочее время:

«Люди стояли в дождь и в холод - с четкими позициями и историями о реальных жертвах. Я считаю, что это очень важно. Несколько недель назад на акцию пришли 1,5 тысячи человек», - говорит она.

При этом некоторые соавторы законопроекта неоднократно получали угрозы, в том числе в социальных сетях. Например, адвокату Алексею Паршину периодически желали различных несчастий и советовали внимательно оглядываться по сторонам.

В настоящее время общество все еще активно обсуждает, каким должен быть закон в итоговой редакции. Авторы же уверены, что после правок их позиция стала более понятна, что сыграло определенную роль и поможет в борьбе за усовершенствование законопроекта.

«То, что сейчас происходит вокруг законопроекта – очень круто. Когда все выносится на общественное обсуждение, ведутся горячие дискуссии – это и есть настоящее законотворчество», - уверена Попова.

При этом она отмечает, что закон должен хорошо работать не только в столице и крупных городах, но и в небольших регионах, где необходимо срочно наладить психологическую работу с насильниками в семье. Для этого она предлагает организовывать специальные курсы, где профессиональные психологи будут учить людей контролировать свой гнев.