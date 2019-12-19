©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Москва готовится к главному зимнему празднику загодя – элементы декора на столичных улицах начали появляться еще в конце ноября. А за две недели до Нового года даже самые неторопливые городские магазины установили в витринах елочки, снеговиков и оленей. Фотокорреспондент РИАМО прогулялась по ГУМу и центральным улицам столицы и запечатлела предновогодние витрины.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Основной темой внутреннего оформления ГУМа в этом году стал космос.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Главная елочка универмага украшена ракетами, спутниками и персонажами «Спокойной ночи, малыши!» – юбилею этой передачи посвящено оформление ГУМ-катка.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Не забыли и про героев советских мультиков.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Персонажам праздничных витрин в этом году повезло больше, чем московским школьникам – снега у фигурок достаточно.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Елочки в торговом центре – на каждом шагу.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Оформлены зеленые красавицы украшениями самой разнообразной тематики.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Праздничные фонарики сияют внутри здания.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
А снаружи, как всегда, переливается огнями Никольская улица.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Москвичи любуются на праздничный декор.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: новогоднее оформление столичных витрин
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: новогоднее оформление столичных витрин
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: новогоднее оформление столичных витрин
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: новогоднее оформление столичных витрин
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Самое время наряжать елку и варить глинтвейн,…
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
…выбирать новогодние сувениры…
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: новогодний декор в магазинах Москвы
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: новогоднее оформление столичных витрин
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Совсем скоро мы будем загадывать желания, …
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
…пересматривать любимые праздничные фильмы…
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
…и пить шампанское под бой курантов.
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