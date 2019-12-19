Москва готовится к главному зимнему празднику загодя – элементы декора на столичных улицах начали появляться еще в конце ноября. А за две недели до Нового года даже самые неторопливые городские магазины установили в витринах елочки, снеговиков и оленей. Фотокорреспондент РИАМО прогулялась по ГУМу и центральным улицам столицы и запечатлела предновогодние витрины.