РИАМО – 19 дек. Возможности искусственного интеллекта чрезвычайно важны для развития экономики и обеспечения национальной безопасности России, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.

«Где-то мы уже продвинулись, где-то сделали в недостаточном объеме. Но есть вещи, которые очевидны. Кроме банковской сферы, скажем, беспилотники, беспилотный транспорт. У нас (беспилотные – ред.) машины «Яндекса» и КамАЗы накатали уже больше 1 миллиона километров. Это те технологии, которые могут применяться практически во всех сферах производства. И я продолжаю считать, что это важнейший вопрос нашего развития, нашей национальной безопасности и выживания. Потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону, на темпы развития экономики», - сказал Путин.

Он добавил, что существует национальный проект в сфере высоких технологий, на его реализацию выделены ресурсы. В стране создан пул потенциально заинтересованных инвесторов и участников этого процесса.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ.

В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.