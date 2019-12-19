РИАМО - 19 дек. В «71-м доме офицеров» в Сергиевом Посаде появился новый 3D-кинозал «Триумф», его оборудовали за счет средств, полученных в рамках конкурса «Фонда кино» по поддержке кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Новый кинозал начинает свою работу в четверг — в день кинопремьер. В рамках его открытия состоятся торжественная церемония и специальный показ авторского короткометражного фильма режиссера Алексея Хазова «73-й шаг».

«73-й шаг» – это социальная драма с народным артистом России Юрием Назаровым в главной роли, за создание которой режиссер был награжден памятной медалью «70 лет Великой Победы» совета ветеранов вневедомственной охраны Московской области», - говорится в сообщении.

Репертуар кинозала «Триумф» на время первой недели показов составят анимационный фэнтези-мультфильм «Тайна Мосли» (Новая Зеландия, Китай) и сиквел популярной российской комедии Ильи Куликова «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел – 2». При этом в первый день показов билеты на сеансы будут стоить всего 100 рублей.

Уже с 26 декабря к репертуару добавятся три российских картины — историческая драма «Союз спасения», комедия «Холоп» и мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4». На январских каникулах будут крутить зарубежные картины — новогоднюю сказку-мюзикл «Кошки» (Великобритания, США) и анимационный фильм «Красные туфельки и семь гномов» (Южная Корея).

Репертуар кинозала составляется в соответствии с требованиями «Фонда кино». Обязательным условием для участия в конкурсе фонда и переоборудования кинозалов является демонстрация отечественных фильмов в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

Точное расписание кинопоказов и стоимость билетов в новом кинозале можно найти на сайте учреждения «71-й дом офицеров».