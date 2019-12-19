РИАМО – 19 дек. Идея сделать 31 декабря в России выходным днем логична, но обсуждение ее следует провести без спешки, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что некоторые работодатели уже объявили 31 декабря этого года выходным днем.
«Я могу это только поприветствовать, если они сочли это возможным. Можно ли поменять какие-то выходные дни на 31-е - тоже можно. Надо просто спокойно это проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами. Это можно решить. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», - добавил Путин.
Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ.
В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.
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