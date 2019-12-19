РИАМО – 19 дек. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал смешанным свое отношение к новому закону о домашнем насилии.

«Мое отношение… Я этот проект закона не читал, но Валентина Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.) мне совсем недавно достаточно подробно рассказывала. Отношение мое — смешанное. Силой не заставишь любить», - сказал Путин.

Президент напомнил, что раньше с проблемами в семье обращались в месткомы или парткомы, однако не ясно была ли такая практика эффективной.

«Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы, требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили кого-то из супругов. Но давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю. Это признак низкой культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы», - отметил Путин.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в столичном Центре международной торговли. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ.