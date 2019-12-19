РИАМО - 19 дек. На улице Ленской в Бабушкинском районе столицы построят четырехэтажный паркинг на 800 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В четверг состоялось заседание Градостроительно-земельной комиссии, которая приняла решение предоставить ГСК «Ленский» земельный участок для строительства по адресу: улица Ленская, дом 31.

«Земельный участок предоставлен в аренду на шесть лет. ГЗК согласилась с целесообразностью внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города Москвы», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Общая площадь этого земельного участка составляет 1,2 гектара, а суммарная поэтажная площадь паркинга составит 32 тысячи квадратных метров.