РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В КПЦ «Дубровицы» подмосковного Подольска в четверг состоялось подведение итогов деятельности Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области за 2019 год, во время которого ГКУ Центр 112, находящийся в округе, признали лучшим среди подведомственных учреждений, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На мероприятие пригласили почетных гостей из правительства Московской области, Главного управления МЧС России по Московской области, администрации Подольска. Возле здания КПЦ «Дубровицы» разместили МКИОН, на экране которого показывали фильм о лучших пожарных и спасателях. В фойе музыканты духового оркестра исполняли классическую и маршевую музыку. Все желающие могли сделать снимки на фоне праздничных фотозон. На мероприятии торжественно наградили отличившихся сотрудников.

«ГКУ Центр 112 в Подольске признали добившимся наиболее высоких показателей среди государственных казенных учреждений (ГКУ), подведомственных Управлению по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области по итогам за 2019 год. Начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский наградил директора Центра 112 Алексея Вагутовича переходящим кубком и почетной грамотой», - сказал ведущий.

По словам Самолевского, большую роль в получении награды сыграла слаженная работа операторов и диспетчеров, которые работают в экстренных оперативных и в единых дежурных диспетчерских службах. В Центре 112 работают 94 человека, это самое малочисленное ГКУ, но если взять общую численность людей, которые задействованы в обеспечении работы службы 112, то они выходят на второе место - почти 3700 человек.

«Первый год, когда «Мособлпожспас» не взял кубок, как все предыдущие годы. Но я вам скажу честно - выбор был очень трудным, так как практически все наши учреждения находятся на очень высоком уровне. Все решали буквально один-два балла. Центр 112 многое сделал в этом году - полностью перевооружил систему 112, внедрил новые технологии и продолжает развиваться дальше», - сказал Самолевский.

Вагутович поблагодарил своих сотрудников и все ГКУ, с которыми на протяжении 2019 года работал Центр 112.

«Перед нами стоит только одна задача - обеспечить безопасность жизни в Подмосковье. Эту работу мы делаем и будем делать», - подчеркнул Вагутович.