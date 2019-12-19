РИАМО - 19 дек. Улицу Народного Ополчения в Северо-Западном административном округе столицы реконструируют для улучшения транспортной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В четверг состоялось заседание Градостроительно-земельной комиссии города, которая приняла документы по реконструкции улицы Народного Ополчения и одобрила ее планировку.

«Реконструкция обеспечит транспортную связь между Волоколамским шоссе и улицей Дубравной, что позволит улучшить транспортную ситуацию на северо-западе столицы», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что реконструируют 1,6 километра улицы. Ширина тротуаров по обеим ее сторонам будет 2,25 метра.