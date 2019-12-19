РИАМО – 19 дек. Для того, чтобы создать комфортные условия и для мигрантов, которые приезжают в Россию, но не знают местную культуру, и для местного населения, нужно использовать системный подход, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве.

«Я считаю, что у нас здесь многое еще можно сделать, что касается миграционных потоков. А решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода: это увеличение рождаемости, увеличение естественного прироста населения, и миграция», — сказал Путин на пресс-конференции.

Он добавил, что проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком. Это легче для белорусов, украинцев, молдаван, и местное население воспринимает это спокойно. Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии, там нужно внедрять российские системы образования, открывать курсы по русскому языку, филиалы вузов. Путин подчеркнул, что тогда приезжающие в Россию будут чувствовать себя комфортнее.

«Не будет такого раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории. Это касается, кстати, не только выходцев из Средней Азии, это касается и внутренних мигрантов, скажем, с Северного Кавказа. <…> Некоторые ведут себя, прямо скажем, так, как дома бы они себя не вели, поэтому это тоже вызывает раздражение. Но это не значит, что мы должны запретить приезжать», — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что экономика требует притока мигрантов, а отсутствие на рынке труда достаточного количества людей должной квалификации является фактором сдерживания экономического роста.

«Нужно, чтобы общественность соответствующих наших субъектов Федерации работала внутри своих собственных образований, национальных республик с тем, чтобы люди, переезжая из одного региона нашей общей родины, чувствовали себя комфортно и тоже уважали бы местные обычаи, законы, правила», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что это можно и нужно делать, если подходить к этому вопросу на системной основе.