РИАМО - 19 дек. Чемпионат Европы по футболу и другие международные соревнования состоятся в России, как и было запланировано, несмотря на рекомендации WADA организаторам турниров отказаться от их проведения в РФ, сообщил президент страны Владимир Путин.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства ответил на вопрос, будут ли в российских городах проводить крупные международные соревнования, несмотря на запрет WADA.

«WADA не запретило проводить эти соревнования (в России – ред.), <…> они рекомендуют международным федерациям не проводить. Чемпионат Европы по футболу все равно будет», - отметил Путин.

Он уточнил, что билеты на данный футбольный турнир уже проданы, поэтому в России матчи проведут, как и было запланировано.

Путин добавил, что также состоится международный чемпионат по волейболу, который планируется провести в Ярославле.

Исполком WADA в начале декабря принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории. Российских спортсменов на четыре года отстранили от выступления на крупных международных турнирах. При этом «чистые» спортсмены смогут выступать на крупных турнирах под нейтральным флагом.