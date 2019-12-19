РИАМО - 19 дек. Чемпионат Европы по футболу и другие международные соревнования состоятся в России, как и было запланировано, несмотря на рекомендации WADA организаторам турниров отказаться от их проведения в РФ, сообщил президент страны Владимир Путин.
В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства ответил на вопрос, будут ли в российских городах проводить крупные международные соревнования, несмотря на запрет WADA.
«WADA не запретило проводить эти соревнования (в России – ред.), <…> они рекомендуют международным федерациям не проводить. Чемпионат Европы по футболу все равно будет», - отметил Путин.
Он уточнил, что билеты на данный футбольный турнир уже проданы, поэтому в России матчи проведут, как и было запланировано.
Путин добавил, что также состоится международный чемпионат по волейболу, который планируется провести в Ярославле.
Исполком WADA в начале декабря принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории. Российских спортсменов на четыре года отстранили от выступления на крупных международных турнирах. При этом «чистые» спортсмены смогут выступать на крупных турнирах под нейтральным флагом.
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