РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Свыше 740 литров крови и ее компонентов сдали доноры в подмосковном Красногорске с начала года, говорится в сообщении пресс-службы первой больницы городского округа.

«Красногорские доноры в 2019 году пополнили банки крови на 743 литра крови и ее компонентов», - говорится в сообщении.

По данным сайта министерства здравоохранения региона, всего в период с января по ноябрь 2019 года в Московской области заготовили более 55 тонн донорской крови и ее компонентов.

«Благодаря неравнодушию жителей, их активной позиции, Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. Важно, что ряды доноров пополняются. Только в этом году более 18 тысяч человек в Подмосковье сдали кровь впервые. Общее число доноров превысило 52 тысячи человек», - отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь и ее компоненты поступают в медицинские организации Московской области, в том числе в перинатальные центры. Они необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, новорожденным с различными патологиями, а также больным онкологией. Головным учреждением службы крови, удовлетворяющим потребность в компонентах крови, является Московская областная станция переливания крови.