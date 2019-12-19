РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Сотрудники администрации подмосковных Королева и Красногорска сыграли вничью в хоккей на ледовой арене в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Товарищеский матч между сборными командами администрации городского округа Красногорск и наукограда Королев состоялся в Ледовом дворце «Красногорск Арена» 18 декабря.

«Мероприятие прошло в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Победила дружба», - говорится в сообщении.

За Красногорск выступили заместитель главы администрации муниципалитета по безопасности Виктор Моисеев, председатель комитета по физической культуре и спорту Алексей Кокурин, заместитель председателя совета депутатов Виталий Левченко, президент Красногорской торгово-промышленной палаты Денис Французов и другие.