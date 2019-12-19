РИАМО – 19 дек. В России не планируют проводить новую пенсионную реформу, при этом изменять уже существующую пенсионную систему тоже не собираются, заявил президент России Владимир Путин.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, никаких изменений не планируется. Никакой новой реформы не готовится. Что касается некоторых предложений Минфина, это касается только накоплений, которые можно считать инвестициями», – сказал Путин.

Он отметил, что данные предложения необходимы для защиты пенсионных накоплений.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России. Данный формат общения с представителями отечественных и зарубежных СМИ был введен Владимиром Путиным в 2001 году.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное изменение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.