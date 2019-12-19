РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В КПЦ «Дубровицы» Подольска в четверг подвели итоги деятельности Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области за 2019 год, во время которого наградили 21 сотрудника подведомственных учреждений, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На мероприятие пригласили почетных гостей из правительства Московской области, Главного управления МЧС России по Московской области, администрации Подольска. Возле здания КПЦ «Дубровицы» разместили МКИОН, на экране которого показывали фильм о лучших пожарных и спасателях. В фойе музыканты духового оркестра исполняли классическую и маршевую музыку. Все желающие могли сделать снимки на фоне праздничных фотозон. Сотрудников поздравил начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

«Всего на подведении итогов 2019 года ко Дню спасателя РФ наградили 21 сотрудника. Самолевский и начальник управления кадров и охраны труда ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Осецкий поздравили с присвоением почетного звания «Заслуженный спасатель МО» спасателя поисково-спасательного отряда № 17 Подольского территориального управления (ТУ), спасателя 203 пожарно-спасательной части Волоколамского ТУ Вячеслава Курова, спасателя 250 пожарно-спасательной части Орехово-Зуевского территориального управления Валерия Лазарева», - сказал ведущий мероприятия.

Знак губернатора «За доблесть и мужество» вручили начальнику караула 326 пожарной части Пушкинского территориального управления Александру Козлову, спасателю 201 пожарно-спасательной части Балашихинского территориального управления Владимиру Овсянникову, спасатель поисково-спасательного отряда №32 Шатурского территориального управления Вадиму Соколову.

Благодарственное письмо губернатора Московской области получил старший эксперт ГКУ «Центр 112» Ирина Аверьянова, старший оперативный дежурный ГКУ специальный центр «Звенигород» Николай Кривошеин, главный эксперт ГКУ МО «Мособлрезерв» Тамара Комарова, главный эксперт отдела ГКУ «Центр 112» Олег Конюков, начальник отдела ГКУ специальный центр «Звенигород» Федор Мозырко, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ГКУ МО «Мособлрезерв» Ольга Завьялова.

Открыл ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск министерства обороны РФ с номером «Ты моя Россия». После торжественного награждения начался концерт, во время которого свое творчество показали и представители ГКУ.