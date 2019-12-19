РИАМО – 19 дек. Санкции в отношении России привели как к негативным, так и позитивным последствиям, плюсом стало развитие сельского хозяйства в РФ и рост производства в рамках импортозамещения, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Есть разные, но примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствия <…> санкций для всех участников этого малоприятного процесса. Для Евросоюза – где-то 50 миллиардов евро. Всемирный банк насчитал нам где-то 50 миллионов долларов. <…> Потери большие, за ними стоят не просто деньги, но и рабочие места стоят, потери рынков, в том числе и российского рынка», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Россия выступает за полную нормализацию. Путин рассказал, что от санкций есть как минусы, так и плюсы.

«То же самое развитие сельского хозяйства, скачок какой в развитии - 24 миллиарда у нас получилась экспортная выручка. <...> Истратили и не без пользы огромные деньги, там триллионами измеряется, на импортозамещение – а результат какой. Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения, а теперь есть», — рассказал президент.

Он добавил, что в любом случае лучше избавиться от политически мотивированных ограничений в экономической деятельности, так как это наносит колоссальный ущерб мировой экономике и торговле.

Путин подчеркнул, что экономика России адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой.

Отношения России, США и стран Евросоюза обострились в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Украины и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние украинские дела и ввел антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение.

В четверг в столичном Центре международной торговли проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Формат больших пресс-конференций был введен Путиным в 2001 году, они проходят практически каждый год. Перерыв был сделан в 2005 году и в период, когда президентом России был Дмитрий Медведев.