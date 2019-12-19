РИАМО – 19 дек. Срок внесения материнского капитала в счет ипотечного кредитования сократят почти вдвое, заявил президент России Владимир Путин.

В четверг в Москве проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ. На мероприятие аккредитованы 1895 журналистов.

«Банки не отказываются использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Нужно эту ситуацию менять. Необходимо уменьшать количество дней, которые нужны для внесения материнского капитала. Количество дней будет сокращено почти в два раза. Но и этого недостаточно», – сказал Путин.

Он отметил, что также необходимо расширять применение электронного товарооборота.

«Нужно, чтобы отношения между клиентом банка, пенсионным фондом и с застройщиками проходили без участия человека, чтобы он только подал заявку, а банки с пенсионным фондом разобрались. Это можно и нужно делать», – заключил глава государства.