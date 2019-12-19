РИАМО – 19 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает нормальным общее количество политических партий, всего их в стране 54.

«Что касается конкуренции. У нас зарегистрированы 54 партии, четыре находятся в состоянии ликвидации. Но даже 50 - это нормально. 12 действуют на федеральном уровне», - сказал Путин.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ. В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.