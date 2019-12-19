РИАМО – 19 дек. Конституция РФ не нуждается в серьезных изменениях, хотя вопрос расширения полномочий парламента можно обсудить, заявил президент России Владимир Путин.

«Конституция - это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я считаю, что конституцию менять, принимать новую конституцию не следует. У нас есть фундаментальной вещи, которые закреплены», - сказал Путин.

Он отметил, что прежние изменения были связаны с количеством сроков президента, можно было бы отменить оговорку «подряд». На сегодняшний день ведутся дискуссии по расширению прав парламента, что можно было бы сделать после тщательной подготовки.

«Я понимаю политические партии, особенно парламентские, которые считают, что наш уровень развития парламентаризма и общества таков, что парламент мог бы выполнять дополнительные функции и нести больше ответственности. Об этом можно подумать», - заключил Путин.

Пятнадцатая большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На нее аккредитованы 1895 представителей СМИ.