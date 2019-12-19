РИАМО – 19 дек. Курс рубля на открытии торгов показал умеренный рост по отношению к доллару США, сообщает Газета.ru.

«Российская валюта также стабильна по отношению к евро на фоне дорожающей нефти», – уточняется в материале.

Курс доллара по расчетам «завтра» на 10:08 по московскому времени упал на 10 копеек — до 62,57 рубля. При этом курс евро по отношению к российской валюте сохранился на отметке в 69,63 рубля.

Также в ходе торгов несколько подросла стоимость нефти сорта Brent за баррель. Она выросла на 0,1% и составила 66,22 доллара.