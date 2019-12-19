РИАМО - 19 дек. В связи с расследованием дела журналиста Ивана Голунова от работы в МВД РФ отстранили пятерых человек, в отношении них возбудили уголовные дела, сообщил президент России Владимир Путин.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков, суд отправил журналиста под домашний арест. Ситуация вызвала огромный общественный резонанс, и 11 июня уголовное дело было прекращено из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления. Журналист был освобожден.

«Что касается Голунова. <…> Решение засекретить (дело – ред.) принято в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности, а эта информация считается закрытой», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он уточнил, что это не значит, что разбирательство не должно идти.

«От работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД», — рассказал Путин.

Он также прокомментировал вопрос о чистках в правоохранительных органах.

«Что касается чисток, то мы это проходили, это было в нашей не такой уж далекой истории. <…> Лучше никаких чисток не проводить. То, что нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать, прежде всего, со стороны общественности, что там происходит, это очевидно. Во всех правоохранительных органах работают службы собственной безопасности и работают достаточно эффективно. Вопрос «своих не сдаем» - совершенно некорректен. <…> Служба собственной безопасности работает достаточно эффективно», — отметил глава государства.

Он добавил, что значительное количество уголовных дел, которое возбуждается в отношении сотрудников уголовных дел, основано на материалах собственных служб безопасности.