РИАМО – 19 дек. Единственная идеология, которая может быть в современном и демократическом обществе, — это патриотизм, сообщил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин.

«По поводу конституции и идеологии в ней. Я уже говорил, что советская была крайне идеологизирована и там была только одна идеология – идеология компартии. <…> Но идеология, на мой взгляд, в современном демократическом обществе возможна только одна — патриотизм. В самом широком, хорошем смысле этого слова», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

По его словам, патриотизм должен быть деполитизированным, но направленным на укрепление внутренних основ российского государства.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На нее аккредитовано 1895 представителей СМИ.