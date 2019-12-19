РИАМО - 19 дек. Офисно-торговый комплекс общей площадью около 32,6 тысячи квадратных метров планируют построить в проезде Серебрякова в столичном районе Свиблово, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В четверг состоялось заседание Градостроительно-земельной комиссии Москвы, которая согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки на территории по адресу: проезд Серебрякова, дом 4, строение 6.

«На данной территории планируется возвести многофункциональный офисно-торговый комплекс суммарной поэтажной площадью объекта 32,6 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Сейчас на территории расположено устаревшее производственное здание площадью 477 квадратных метров. Его планируют снести. Данный проект вынесут на публичные слушания.