РИАМО - 19 дек. Праздничный стол к Новому году обойдется жителям Подмосковья в среднем в 4,6 тысячи рублей, стоимость продуктов немного выросла по сравнению с 2018-м годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Расчеты основываются на ценах, представленных сетевыми розничными магазинами. В этом году накрыть праздничный стол на семью из четырех человек жителям Московской области обойдется в 4663 рубля, что на 133 рубля дороже, чем в прошлом году», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он добавил, что в праздничный список необходимых продуктов вошло более 20 наименований продуктов, среди которых фрукты, овощи, мясо птицы, красная икра, хлеб, колбасные изделия, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки, а также весь необходимый набор продуктов для приготовления традиционных салатов «Оливье», «Сельдь под шубой» и «Мимоза».

«Для расчета стоимости готовых блюд мы пользовались технико-технологической картой того или иного блюда», – добавил Посаженников.

Покупка всех продуктов для салата «Оливье» на четырех человек обойдется в среднем в 405 рублей, «Сельди под шубой» – 163 рубля, а «Мимозы» – 154 рубля.

По словам Посаженникова, список праздничных продуктов к столу не включает разные предпочтения, так как некоторые не едят мясо и не пьют алкогольные напитки, а кто-то предпочитает экзотические фрукты. Следовательно, стоимость праздничного стола тоже будет другая.