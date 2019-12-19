РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В подмосковных Люберцах до 2022 года установят 5 488 камер видеонаблюдения в подъездах, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Городской округ Люберцы вошел в список пилотных территорий на 2020 год по установке камер видеонаблюдения в подъездах.

«В рамках реализации проекта до 2022 года планируется установить 5 488 камер подъездного видеонаблюдения. На сегодня создана рабочая группа по развитию в округе системы «Безопасный регион», которая определила приоритетные адреса установки камер видеонаблюдения в подъездах. В ее составе - представители МВД, ФСБ и МЧС России, а также сотрудники администрации», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что установка видеокамер начнется весной 2020 года. Видеокамеры будут установлены за счет средств областного и местного бюджетов.

«В текущем году в подъездах многоквартирных домов уже выполнили монтаж 84 видеокамер. До конца 2022 года камерами видеонаблюдения оборудуем все запланированные подъезды на территории городского округа», - заключил Ружицкий.