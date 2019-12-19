РИАМО - 19 дек. Россия ждет все страны на параде Победы в Москве, сообщил президент России Владимир Путин.

«Я жалею, что нет Советского Союза. Что касается участия в параде, это их выбор. Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, это для них будет большой ошибкой. Это значит, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость», - сказал Путин.

Он отметил, что война была необходима для сохранения славянского этноса.

«Когда я слышу, что можно было Ленинград сдать, мне хочется сказать: «вы придурки, нет, вас бы никого не было». Конечно, присутствие на параде в Москве потомков тех, кто отстоял государственную независимость, сохранил наши народы, — это символический и важный жест. Мы будем рады увидеть всех, кто примет наше приглашение», - заключил Путин.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ. В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась почти четыре часа.