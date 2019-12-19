РИАМО - 19 дек. Следователи устанавливают обстоятельства падения электрического столба на двух местных жительниц на территории одного из заводов в подмосковном Сергиевом Посаде, одна женщина получила ранения, вторая погибла, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Инцидент произошел в результате падения дерева, которое из-за сильного порыва ветра упало на линию электропередач. В результате произошедшего 60-летняя женщина получила травмы, с которыми была госпитализирована в больницу. Ее 49-летняя знакомая скончалась на месте», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего.

Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.