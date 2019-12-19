РИАМО - 19 дек. Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади должен сохраниться, пока он важен для людей, сообщил президент России Владимир Путин.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников в ходе пресс-конференции спросил президента РФ о том, нужно ли вынести тело Ленина из Мавзолея.

«Что касается тела или не тела (Ленина в Мавзолее – ред.). Дело не в этом, это не нужно трогать, во всяком случае до тех пор, пока есть много людей, которые связывают с этим свою жизнь, свою судьбу, достижения советских лет. Надо идти вперед и развиваться активно», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Ленин не был государственным деятелем, он был революционером. Путин обратил внимание, что Ленин предложил не федерацию, а конфедерацию. Причем территории распределились так, что не всегда соответствовали традиционным местам проживания народов, потому сразу возникли болевые точки.

«Как только партия начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться вся страна», - заключил президент.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. На мероприятие аккредитованы 1895 представителей СМИ.