РИАМО - 19 дек. В понедельник, 23 декабря, в 14.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция начальника Главгосстройнадзора Московской области на тему: «Реализация новейшей технологии – AR Augmented Reality – дополненная реальность – в «Подмосковных стройках».

В мероприятии примут участие:

- Артур Гарибян, начальник Главгосстройнадзора Московской области;

- Сергей Фельдблюм, заместитель начальника Главгосстройнадзора Московской области

Спикеры расскажут о внедрении AR-технологии в мобильный сервис «Подмосковные стройки». Благодаря новой функции пользователи смогут через мобильный сервис «Подмосковные стройки» распознавать любой строящийся объект. Журналистам расскажут, как пользоваться новым инструментом, как упростится идентификация объектов и как AR будет способствовать профилактике нарушений. Кроме того, будет представлена актуальная статистика в сфере стройнадзора.

Место проведения: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация представителей СМИ: до 13:00 23 декабря по телефону: 8-(968) 766-21-18 или e-mail: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в здание РИАМО осуществляется по паспорту или удостоверению журналиста.