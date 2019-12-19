РИАМО – 19 дек. Московский коксогазовый завод в подмосковном Видном получил в Росприроднадзоре разрешение на выброс веществ в атмосферный воздух, говорится в сообщении пресс-службы АО «Москокс».

Надзорные органы официально подтвердили – завод работает в рамках правового поля и безопасен для жителей.

«Получению разрешения предшествовала масштабная работа, проведенная предприятием и специализированной организацией. Она включала составление характеристик всех источников выбросов, имеющихся на заводе, проведение замеров аккредитованной лабораторией и разработку лимитов веществ», – говорится в сообщении.

Все документы прошли тщательную проверку в надзорных органах на соответствие гигиеническим и экологическим нормам. Сначала положительные заключения выдали ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Московской области и Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). После этого получено согласование Росприроднадзора.

«Нормы рассчитывались таким образом, чтобы качество воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода и за ее пределами соответствовало требованиям, установленным для жилой застройки. Теперь имеется официальное подтверждение тому, что предприятие безопасно для жителей», – сказала начальник отдела охраны окружающей среды АО «Москокс» Татьяна Плотникова.