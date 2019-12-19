РИАМО - 19 дек. Власти столицы выставят на аукционы шесть земельных участков под строительство промышленных и социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг приняла решение о выставлении на торги шести земельных участков для строительства объектов различного функционального назначения. В настоящее время земельные участки свободны от застройки», – говорится в сообщении.

На улице Поморская, владение 29 в Северо-Восточном округе планируют построить объект производственного назначения площадью 10,3 тысячи квадратных метров. Площадь участка составляет 0,69 гектара.

Еще один объект производственного назначения аналогичной площадью 10,3 тысячи квадратных метров могут построить в Юго-Восточном округе на улице Верхние Поля, владение 51. Площадь участка – 0,67 гектара.

На Лухмановской улице, владение 4 в Восточном округе может появиться медицинский центр площадью около 730 квадратных метров. Площадь участка – 0,05 гектара.

На улице Синельниковская, владение 49/2 в Юго-Западном округе на участке площадью 0,14 гектара возведут общественный комплекс площадью 2,1 тысячи квадратных метров.

Автосервис площадью 3,1 тысячи квадратных метров может появиться на улице Центральная в Западном округе напротив аэропорта Внуково, в районе пересечения улицы с проектируемым проездом №6702. Площадь участка – 0,28 гектара.

На улице Барышиха, владение 59 в Северо-Западном округе на участке площадью 0,15 гектара планируется строительство объекта транспортного обслуживания с торговыми помещениями площадью 1,7 тысячи квадратных метров.