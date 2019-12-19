РИАМО - 19 дек. На базе колледжа «Энергия» в подмосковном Реутове открылся центр опережающей профподготовки, его запустили в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье заработал центр опережающей профессиональной подготовки. <…> За первый год работы обучение в нем пройдут более 1 тысячи человек. Студенты смогут получить в центре вторую профессию, а школьники – овладеть первой», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в центре создана уникальная цифровая платформа – агрегатор всех профессий.

«С помощью него можно подобрать себе будущую профессию, повысить квалификацию, получить другую профессию. Особенно важно, что обучение могут проходить жители любого возраста: от школьников до граждан предпенсионного возраста», – добавила Каклюгина.

На сегодняшний день, по ее словам, платформа насчитывает 24 модульные программы, позволяющие построить 96 образовательных траекторий. В 2019 году обучение по коротким программам агрегатора уже прошли 82 человека.

В самом центре создана современная инфраструктура – коворкинг-центр, медиазона, лекторий, аудитории-трансформеры. Для центра закупили 143 единицы компьютерной техники, 152 единицы образовательных тренажеров.

«Мы тщательно готовились к открытию, учли все нюансы и постарались организовать комфортное и высокотехнологичное пространство. Уверена, что Центр поможет в формировании компетенций будущего, а также в развитии приоритетных для региона профессий и специальностей», – заключила Каклюгина.