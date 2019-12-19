РИАМО - 19 дек. Эксперты Минэкологии проверили проверку памятника природы «Озеро Бисерово» в Богородском городском округе после жалобы местных жителей об ограничении свободного прохода к водоему, администрации округа вынесли предостережение, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проверки установлено, что в границах береговой полосы озера Бисерово в юго-восточной части расположено ограждение базы отдыха «Рыболов-спортсмен» и ограждение базы отдыха «ВМФ». Оказалось, что доступ к водоему ограничен вдоль озера на протяжении 200 метров», – говорится в сообщении.

На территории также разместили пирсы для причаливания судов и установили забор до уреза воды. Территория по периметру была огорожена глухим забором, что является нарушением водного законодательства и режима особой охраны памятника природы.

Министерство экологии вынесло предостережение о недопустимости ограничения доступа к озеру администрации округа, так как именно она является правообладателем этого земельного участка. Нарушение должно быть устранено до конца января 2020 года.