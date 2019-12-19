РИАМО – 19 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года автолюбители должны будут обеспечить нанесение дополнительной маркировки на машины, если идентификационные номера проржавели, сообщает газета «Коммерсант».

Специальную полицейскую маркировку предлагается наносить на кузов или раму авто. На данный момент точная стоимость услуги неизвестна, но, по мнению экспертов, маркировка одной машины будет стоить от 5 до 10 тысяч рублей

«Новое требование закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, а также в законе о регистрации транспортных средств», – говорится в сообщении.

Нововведение заложено в законе «О госрегистрации транспортных средств». Нанести дублирующую метку автолюбителей попросят сотрудники ГИБДД, которые могут обнаружить, что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно из-за коррозии, ремонта и так далее. В среднем каждый год регистрируется от 8 до 10 тысяч таких случаев.

Сделать повторную маркировку можно будет в органах сертификации или в аккредитованной испытательной лаборатории, которых по стране немногим более 100. Кроме того, можно будет обратиться и к любому заводу-изготовителю транспортных средств, которых в стране более 750. Однако важно, чтобы на заводе было необходимое оборудование, в том числе автоматический маркиратор стоимостью 300–400 тысяч рублей.