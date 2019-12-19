РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 дек. Клуб «Активное долголетие» планируют открыть в городском округе Мытищи в январе 2020 года, сообщается на сайте администрации города.

18 декабря на выездном совещании глава городского округа Мытищи Виктор Азаров осмотрел помещение, в котором планируется разместить клуб «Активное долголетие». Он будет находиться в 16-м микрорайоне по улице Мира. Площадь учреждения культуры составляет более 370 квадратных метров, здесь смогут заниматься 100 человек.

«Здесь уже много работы сделано, осталось завершить чистовую отделку помещения, к концу года оно будет готово, в новогодние праздники мы его оборудуем. Пенсионерам понравится однозначно. Все сделано чисто, аккуратно, будут современное помещение, современное оборудование и мебель. Посмотрим, насколько это будет востребовано, но уже сейчас мы видим по тем программам, которые реализуются в рамках «Активного долголетия» - это экскурсионные поездки, спортивные мероприятия, посещение бассейнов. Достаточно большая активность у людей старшего возраста. Наверно, и этот клуб станет популярным местом», - сказал глава городского округа Виктор Азаров.

В самом помещении будет четыре зоны активностей: для массовых и спортивных мероприятий, для психологической разгрузки, для мастер-классов, зона компьютерной грамотности. Также в клубе предусмотрен специально оборудованный кинозал.

Для открытия клуба «Активное долголетие» на базе МАУК «БИЦ» уже закуплены корпусная и мягкая мебель, офисная техника и музыкальное оборудование, сувенирная продукция с логотипом «Активное долголетие».

Открытие Клуба намечено на январь 2020 года. В день открытия дня членов Клуба будут проведены мастер-класс по актерскому мастерству, а также мастер-классы по активностям специалистами Центра соцобслуживания. Всем будет вручена памятная сувенирная продукция с символикой «Активное долголетие» и «Зима в Подмосковье».