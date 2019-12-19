РИАМО - 19 дек. На месте снесенных производственно-складских помещений на Куркинском шоссе в Северо-Западном округе столицы планируют построить новые жилые дома с детским садом и школой, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города в отношении территории по адресу: Куркинское шоссе, владение 15», – говорится в сообщении.

В настоящее время на территории расположены устаревшие здания производственно-складского назначения общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров. Их планируется демонтировать.

«Инвестор планирует возвести жилые дома суммарной поэтажной площадью 38 тысяч квадратных метров с детским садом на 100 мест и школой на 200 учеников», – добавила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.