РИАМО – 19 дек. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях является несправедливым и не соответствует здравому смыслу, а также противоречит Олимпийской хартии, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

Пятнадцатая по счету большая ежегодная пресс-конференция президента России проходит в четверг в Москве. В прошлом году пресс-конференция главы государства шла почти четыре часа, на нее были аккредитованы более 1,7 тысячи журналистов.

«Что касается WADA и решения WADA? Я считаю, что не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение. Почему? Потому что, что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде. Теперь за то же самое еще раз. Так ни в одной правой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет», - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что, во-вторых, любое наказание должно быть индивидуальным – это будет справедливо, если кто-то действительно в чем-то уличен.

Он заметил, что в России подавляющее большинство спортсменов «чистые».

«Это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Ну так в хартии записано. Если сейчас со стороны WADA к нашему национальному Олимпийскому комитету претензии нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом», - добавил Путин.

Он отметил, что РУСАДА формировалась в тесном контакте с коллегами из WADA, в том числе руководитель был выбран по их рекомендации.

По его словам, данное решение опять носит, скорее всего, политический оттенок.

Исполком WADA в начале декабря принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории. Российских спортсменов на четыре года отстранили от выступления на крупных международных турнирах. При этом «чистые» спортсмены смогут выступать на крупных турнирах под нейтральным флагом.