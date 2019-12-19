РИАМО - 19 дек. При запуске петард и салютов гражданам необходимо быть крайне внимательными и соблюдать базовые меры предосторожности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Будьте особенно бдительными при использовании пиротехники: любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и получения травмы», – говорится в сообщении.

Покупать салюты и фейерверки нужно только в специализированных магазинах или отделах. Во время приобретения пиротехники необходимо обратить внимание на наличие у продавца сертификатов соответствия и инструкции по применению, которая должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке.

Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.

При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается ронять или бросать фейерверки, а также направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы, бросать ее в костер. Нельзя носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу.

Запрещено взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электропровода. Нельзя применять пиротехнику при ветре более 5 метров в секунду.

Кроме того, запрещено запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования. Также нельзя наклоняться над изделием во время его использования, использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями.

Категорически запрещается использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов), а также запускать салюты с балконов и лоджий. Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах — батареях отопления, обогревателях – запрещается.

Всего на обеспечение безопасности объектов проведения новогодних мероприятий от функциональной и территориальной подсистем РСЧС Московской области планируется задействовать 7328 человек личного состава и 1997 единиц техники.

С 25 декабря по 10 января в Главном управлении МЧС будет развернут оперативный штаб по контролю за оперативной обстановкой и для координации действий сил и средств при реагировании на возможные ЧС.

Для запуска петард и салютов в этом году в Подмосковье оборудовано 282 специальные площадки.