РИАМО - 19 дек. В Подмосковье в результате падения дерева из-за сильного ветра погиб человек, также пострадал еще один, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ.

«В результате сильного ветра было повалено одно дерево на территории Краснозаводского химического завода в Краснозаводске в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. В результате падения дерева пострадали два человека, один из которых погиб», - сказал собеседник агентства.

На территории Московской области и столицы в четверг дует сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. На территории региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 20 декабря.

Он добавил, что силы МЧС не привлекались.